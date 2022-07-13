Участок дороги через Городню отремонтируют в августе

Дорога на Боровск через Городню уже давно вызывала массу нареканий со стороны жителей, но, как сообщил Минтранс Калужской области во вторник, 12 июля, участок дороги от Малоярославца до первого поворота на Обнинск уже начали ремонтировать.

Работы на нем планируют завершить до конца августа этого года.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, уже заключен контракт на ремонт следующего участка (11 километров) в сторону Боровска. Однако его приведут в порядок лишь в сентябре будущего года.

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