Колокол в музее города Жукова теперь будет звонить ежедневно

В минувшие выходные в Жукове отметили День города. По случаю праздника в филиале Музея Победы - Музей Г.К.Жукова - была заложена новая традиция.

Теперь на колокольне музея ежедневно будет звонить колокол. И что самое интересное - проводить эту уникальную церемонию смогут участники экскурсий!

В День города старт новой традиции был дан жуковским молодоженам – Александром и Марией Гапурджановыми, которые самыми первыми ударили в колокол.

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