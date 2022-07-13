Обнинск на Архипелаге-2022 представил проект по развитию фармкластера

Калужская делегация начала работу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2022», который в эти дни проходит в Севастополе. От Обнинска в нем принимают участие мэр города Татьяна Леонова, а также представители научных институтов.

На интенсиве калужская делегация представила проект по развитию фармацевтического кластера региона «Фармкластер 2.0», который нацелен на достижение технологического суверенитета страны.

- Его задача – вклад в технологический суверенитет фармацевтической отрасли России, - пояснила мэр наукограда Татьяна Леонова. - Полная научно-производственная цепочка от возникновения идеи до реализации конечного продукта должна быть локализована в Обнинске.

Также Татьяна Николаевна поздравила резидента Обнинского Технопарка Мунира Хайдарова, проект которого попал в сотню лучших по итогам «Архипелага» и теперь будет представлен в финале форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в Москве во вторник, 19 июля.

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