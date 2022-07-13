Жительница Обнинска сняла с карты пенсионера 800 тысяч рублей

32-летняя жительница наукограда пришла в гости к знакомому пенсионеру. Немного пообщавшись, старичок устал и задремал, чем и воспользовалась хитроумная гостья. Она достала из его сумки банковскую карту, и, зная пин-код, отправилась к банкомату.

Проверив баланс и увидев на экране кругленькую сумму в 800 тысяч рублей, дамочка обрадовалась и начала опустошать чужую карту. Часть денег она сняла наличкой, другую – перевела на свой счет. Оперативно похитив средства, она вернулась в квартиру спящего пенсионера, и, оставив ему карту, ушла. Проснувшись пожилой человек заметил, что карта лежит не в том месте, поэтому на всякий случай проверил баланс, и получил легкий шок – его счет был совершенно пуст.

Подозреваемая уже задержана правоохранительными органами, часть денег она вернула, но кое-что все-таки успела потратить. Тем не менее, от наказания ей уйти не удастся, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

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