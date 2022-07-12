Жители Обнинска за 3 недели собрали почти 3 тонны гумпомощи

В Городском клубе ветеранов продолжается сбор помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщила во вторник, 12 июля, директор Клуба и депутат Обнинского горсобрания Елена Корнилова, за последние три недели жители наукограда собрали около трех тонн гуманитарного груза. Помощь в сборе оказали и семеро народных избранников, которые передали сюда товары первой необходимости и медикаменты.

За все время функционирования пункта приема гумпомощи свое содействие оказали 559 человек и 131 организация.

- Собрано 10826,5 кг гуманитарного груза. За помощью сюда в этот же период обратились 695 человек, в том числе, 196 семей с 201 ребенком. Из них повторную помощь оказали 229 людям, - уточнили в пресс-службе Обнинского горсобрания.

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