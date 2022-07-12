На Морозовской даче в Обнинске пройдет пленэр-фест

С 16 по 23 июля 2022 года на Морозовской даче состоится масштабный пленэр-фест, участие в нем могут принять как профессиональные художники, так и любители из Обнинска и других городов.

Участники сами выберут время для творчества и мотив для этюдов на территории старой усадьбы. «День икс» назначен на 23 июля, на 13:00, когда состоится итоговая выставка-просмотр и профессиональное жюри подведет итоги. Оцениваться работы будут в нескольких номинациях: архитектура усадьбы; парк и розарий; натюрморт и тематическая картина; фотография. Авторы лучших работ получат дипломы.

- Итоговая выставка будет представлена для зрителей на Морозовской даче, а в августе – в Музее истории города Обнинска, где будет проведено голосование на Приз зрительских симпатий, - добавляют в администарции города.

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