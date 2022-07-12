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В Обнинске снова пройдет акция по сбору вторсырья

Диана Коршикова
Опубликовано: 12.07.2022 15:36 0 245
В Обнинске снова пройдет акция по сбору вторсырья

В субботу, 16 июля, с 11:00 до 13:00 в Обнинском молодежном центре (проспект Маркса, 62) пройдёт очередная акция по приему вторсырья.

Как сообщают в ОМЦ, жители наукограда могут сдать на переработку мелкую бытовую технику, бумагу и картон. Также будут принимать пластиковую и стеклянную тару, тетрапак, фольгированную упаковку. Но, помните: бутылки от подсолнечного масла приниматься не будут, их лучше отнести в оранжевые контейнеры. Также приему не подлежит вспененный полистирол (подложки от мяса и овощей).

Полный список того, что можно сдать: мелкую бытовую технику, бумагу и картон, любую пластиковую тару (ПЭТ, ПНД, РР), тетрапак (мытый, сложенный), контейнеры от еды из полистирола (PS) и ПЭТ (мытые, сложенные друг в друга, без этикеток) всё отдельно по маркировкам; стеклянную тару (упакованную в коробки или плотные пакеты), зубные щётки, разрезанные и промытые тюбики от пасты и кремов, дозаторы, банковские и дисконтные карты; фольгу, блистеры от лекарств; ручки и фломастеры; диски (можно в коробках); чеки, клипсы от хлебных пакетов; пенопласт чистый; пробки от вина (из пробки); практически любые пластиковые пакеты (перед сдачей ориентируйтесь на маркировку); фольгированную упаковку РР и с/РР; бумажные пакеты (в том числе от еды, чистые); рентгеновские снимки; линзы от очков; яичную скорлупу (просто высушить).Кроме того, вы можете сдать все виды колес (от тачек и машинок) их собирают для сооружения колясок для собак инвалидов.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 12.07.2022 15:36 0 245
Тэги: общество экология
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