В Обнинске пройдет пикник в стиле Гарри Поттера

В субботу, 16 июля, в Белкинском парке пройдет очередной «Пикник LIFE». На этот раз он будет тематическим, в стиле Гарри Поттера.

В рамках мероприятия участники не только устроят мозговой штурм в интеллектуальной игре по мотивам легендарной книги, но и… сыграют в Квиддич – ту самую игру, в которой Гарри стал лучшим ловцом.

Помимо прочего гостей ждут акустический концерт, арт-терапия, мастер-класс по живописи, где будут рисовать Буклю, и многое другое. Начало пикника в 17:00, вход свободный.

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