В Жуковском районе отремонтировали школу искусств
В городе Кременки Жуковского района на днях завершился капитальный ремонт Детской школы искусств. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».
В понедельник, 11 июля, качество работ оценил лично глава района Анатолий Суярко.
По его словам, в ДШИ заменили окна и крышу, привели в порядок учебные кабинеты и фасад здания.
- Сейчас сотрудникам остаётся только навести порядок и можно готовиться к открытию, - подытожил глава района.
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