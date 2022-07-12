В Жуковском районе отремонтировали школу искусств

В городе Кременки Жуковского района на днях завершился капитальный ремонт Детской школы искусств. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура».

В понедельник, 11 июля, качество работ оценил лично глава района Анатолий Суярко.

По его словам, в ДШИ заменили окна и крышу, привели в порядок учебные кабинеты и фасад здания.

- Сейчас сотрудникам остаётся только навести порядок и можно готовиться к открытию, - подытожил глава района.

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