В Обнинске у маршрута №12 появился новый перевозчик

Во вторник, 12 июня, в наукограде произошли изменения в транспортной системе города. Так, новым пассажироперевозчиком на маршруте №12 стала компания ООО «ВасАвто».

Помимо этого, маршрут №2 КГ (Кончаловские горы) с этого же дня начала обслуживать компания «Обнинсктрансавто».

Жители же, помимо маршруток, ждут и появления на улицах города обещанных новых автобусов. Как заявили в мэрии, по маршруту №2 автобусы планируется запустить осенью, а по маршруту №12 - в следующем году.

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