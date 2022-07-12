Житель Малоярославца наугощал незнакомых собутыльников на 30 тысяч рублей

К полицейским Малоярославецкого района обратился местный житель, который рассказал печальную историю застолья.

Вместе со своим приятелем он отдыхал в сквере райцентра. Тут к ним подошли трое незнакомцев и предложили провести досуг вместе. Всей компанией они отправились в магазин и закупились спиртным и закуской, правда расплатился за гулянку только один – будущий потерпевший.

Товарищи мирно отдыхали, выпивали и общались, но когда горячительное закончилось и настало время снова бежать в магазин, случилось неожиданное. Мужчина достал из кармана деньги и в этот момент буквально из его рук их вырвал один из новых знакомых, после чего быстро убежал во дворы. Вместе с ним молниеносно скрылись и двое его друзей. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, им оказался 21-летний местный житель, который во всем сознался и заявил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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