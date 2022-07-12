В Ермолине в августе заработает новый фонтан

В понедельник, 11 июля, глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил жителям города Ермолино хорошую новость – уже в августе на центральной площади заработает фонтан. Его строят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Предполагается, что у него будет ночная LED-подсветка, падающие сверху струи воды и так называемое «сухое» решение фонтана.

- Одним словом, раздолье для детей, особенно в жару, - подчеркнул Калиничев. - Попросил подрядчика как можно быстрее завершить работу, чтобы уже этим летом наша малышня успела воспользоваться результатами федеральной программы.

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