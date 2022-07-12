В Обнинске у молодого человека изъяли более 40 свертков с героином

Полицейские наукограда в ходе оперативно-розыскных мероприятий на днях задержали 25-летнего жителя, который подозревается в незаконном распространении наркотиков.

В ходе личного досмотра у молодого человека были изъяты 22 свертка с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что это героин общей массой более 40 граммов. Также при себе у него были обнаружены 0,38 грамма гашиша.

Но это оказалось не все: домашний обыск показал, что парень хранил у себя еще 24 свертка с героином, массой свыше 43 граммов. По мнению полицейских, молодой человек собирался продать наркотики на территории Обнинска через «закладки».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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