День города в Обнинске отметят чередой спортивных соревнований

В субботу, 30 июля, в Обнинске будут отмечать День города. По такому случаю в наукограде пройдет масса интересных мероприятий, в том числе спортивных. Самым массовым из них будет Атомный марафон, но и помимо него обнинцам будет чем заняться.

Как сообщил в понедельник, 11 июля, председатель спорткомитета администрации города Константин Олухов, 30 июля на Белкинских прудах ровно в 11:00 начнутся соревнования по судомодельному спорту.

В школе Олимпийского резерва Александра Савина пройдут соревнования по пляжному волейболу, начало в 10:00.

А вот футбольный клуб «Квант» в этот день проведет свой первый домашний матч сезона 2022-2023 и примет у себя липецкий «Металлург». Начало матча в 17:00 на стадионе «Труд».

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