Из Жукова в Обнинск будет ходить новый автобус

В Жуковском районе большая радость – для нужд муниципального предприятия ПАТП власти приобрели новый автобус.

- Он будет обслуживать маршрут Папино – Победа – Обнинск, - сказал глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.

Более того, в понедельник, 11 июля, Анатолий Владимирович лично протестировал транспорт: сел за руль нового автобуса и дал круг почета. Его коллеги и подчиненные в виде пассажиров остались довольны и качеством транспорта, и тем как виртуозно владеет баранкой глава района.

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