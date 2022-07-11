В этом году обнинские выпускники не такие как все

Ковидные ограничения в Калужской области уже давно сняты, и впервые за последние два года это позволило провести сдачу Единого госэкзамена в привычном формате – без масок и социальной дистанции.

Однако в Обнинске кое-что новенькое в этом году все-таки было.

Как сообщила в понедельник, 11 июля, начальник мониторинга и обеспечения качества образования Людмила Приходько, в этом году был первый выпуск детей, занимающихся с 1-го класса по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

- Соответственно, контроль-измерительные материалы по всем учебным предметам на ЕГЭ тоже были новые, - добавила она.

Тем не менее, ребята отлично справились о своей задачей - результаты сдачи ЕГЭ у обнинских выпускников этого года выше среднего балла по стране и региону.

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