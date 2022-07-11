Старт и финиш Атомного марафона в Обнинске теперь будет у Городского парка

В субботу, 30 июля, в Обнинске пройдет седьмой «Атомный марафон». Как сообщил в понедельник, 11 июля, председатель спорткомитета администрации города Константин Олухов, на данный момент заявки на участие подали 982 человека. Заявочная кампания будет продолжаться ближайшие две недели.

Из новшеств этого года – изменение маршрута. Старт и финиш теперь будут не у Вечного огня, а рядом с Городским парком. Спортсмены и любители побегут по проспекту Ленина, площади Бондаренко и улице Курчатова.

Атомный марафон предусматривает четыре дистанции: детскую на один километр, взрослые – на семь и 21 километр, и конечно сам марафон - 42 километра.

- Организаторами также предусмотрено участие спортсменов из ДНР и ЛНР, ждем когда они зарегистрируются, - добавил Олухов.

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