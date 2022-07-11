Жители Обнинска оценили работу мэрии на «пятерку»

В понедельник, 11 июля, на еженедельной планерке в администрации города председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями Эльвира Соловьева доложила о том, прижился ли в Обнинске эксперимент с подачей обращений в госорганы через портал «Госуслуги. Решаем вместе».

- Каждый человек, имеющий регистрацию на Госуслугах, может в несколько кликов направить сообщение органам власти, - напомнила Эльвира Соловьева. – Через эту платформу сообщать можно о любых проблемах.

Так, в первом полугодии от обнинцев поступило 1087 обращений, что на 11% больше, чем в прошлом году. Из них 792 сообщения были решены положительно, по остальным были даны разъяснения.

Самыми актуальными вопросами стали благоустройство, дороги, мусор и общественный транспорт. На данный момент 100 сообщений пока еще остаются в работе.

Что примечательно, получив ответ, граждане могут поставить оценку – насколько оперативно и эффективно по их проблеме отработала администрация. На данный момент 58% голосующих поставили мэрии твердую «пятерку», если прибавить к ним тех, кто оценил работу как удовлетворительную (то есть на 3 и 4), то, по словам Соловьевой, это будет более 70% граждан, в целом оценивших работу мэрии положительно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.