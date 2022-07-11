Из обнинских школ в этом году выпустились девять стобальников

Второго июля в наукограде завершилась экзаменационная кампания. В этом году школы города окончили 716 выпускников, двое были не допущены к итоговой государственной регистрации.

Как сообщила в понедельник, 11 июля, на планёрке в администрации города начальник мониторинга и обеспечения качества образования Людмила Приходько, обнинские выпускники сдали ЕГЭ выше среднего балла по России и региону.

Из них девять ребят сдали единый госэкзамен на 100 баллов, 182 человека сдали ЕГЭ с результатом выше 90 баллов. Медали за особые успехи в учебе поучили 43 выпускника.

Самыми популярными предметами (помимо русского языка и математики) в этом году были обществознание, физика и биология.

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