Обнинск и Самарканд заключили пятилетний договор о сотрудничестве

Как сообщили в понедельник, 11 июля, в НМИЦ Радиологии Минздрава России, между Центром и Самаркандским государственным медуниверситетом Минздрава Республики Узбекистан подписан договор о сотрудничестве в научной, практической и образовательной деятельности.

Документ, заключенный на пять лет с возможностью свободной пролонгации, подписали гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн и ректор СамГМУ Жасур Ризаев.

Предполагается, что в рамках взаимодействия будут проводиться совместные исследования, конференции, а также стажировка и обмен студенческими и преподавательскими группами.

- Мы не прерывали своих добрососедских отношений с медицинским и образовательным сообществом бывших союзных республик, - сказал Андрей Каприн. - В настоящее время современных цифровых коммуникаций они нужны нам еще больше, ведь живое общение, опыт работы в операционных и лабораториях, личный контакт не заменят никакие технические средства. Мы будем рады видеть у себя молодых врачей из Узбекистана, и обмениваться опытом с их старшими коллегами, многие из которых, как и мы, прошли школу советской медицины.

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