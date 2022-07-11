Боровский и Жуковский районы из-за грозы остались без электричества

В ночь на понедельник, 11 июля, в Калужской области бушевала непогода. Особенно досталось Боровскому, Жуковскому и Дзержинскому районам. Там из-за урагана с ливнем и градом случились перебои в электросети. Однако энергетики были готовы к неизбежным авариям, а потому непрерывно проводили восстановительные работы.

Как сообщают в министерстве строительства и ЖКХ, в данный момент в основной сети филиала «Калугаэнерго» все нарушения устранены.

- Наблюдаются локальные отключения в сети 0,4 кВ, энергетики выполняют заявки потребителей по мере их поступления, - уточняют в ведомстве.

Также там пообещали, что полностью электричество будет восстановлено сегодня не позднее 14:00.

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