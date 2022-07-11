В Боровском районе сгорела палатка с молочкой
Рано утром в воскресенье, 10 июля, на улице Русинова в городе Ермолино Боровского района произошло ЧП – загорелась палатка с молочной продукцией.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.
После того, как возгорание было локализовано, прибыл государственный инспектор по пожарному надзору, который выяснит причину пожара.
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