В Боровском районе сгорела палатка с молочкой

Рано утром в воскресенье, 10 июля, на улице Русинова в городе Ермолино Боровского района произошло ЧП – загорелась палатка с молочной продукцией.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

После того, как возгорание было локализовано, прибыл государственный инспектор по пожарному надзору, который выяснит причину пожара.

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