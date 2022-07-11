В Жуковском районе мотоциклист столкнулся с такси

В субботу вечером, 10 июля, на 98-м километре трассы А-130 в Жуковском районе произошла серьезная авария. Автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП пострадал один человек. У «Кио Рио» сильно помят левый бок.

На место ЧП прибыли спасатели, патруль ГИБДД, а также медики, которые оказали оперативную помощь. Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие восемь человек и три единицы спецтехники.

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