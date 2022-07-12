«Надоела эта псарня!»: в Обнинске из-за собачьего питомника в квартире подрались соседки

В Старом городе в Обнинске разгорается нешуточный скандал между двумя владелицами собак. Правда, у первой всего одна небольшая «Жучка», а у второй – более десятка корги, которые живут в квартире и беспокоят соседей. Накал страстей на прошлой неделе достиг такого уровня, что дамы устроили драку прямо во дворе!

Данный конфликт длится уже не первый месяц. Больше всех в нем страдает жительница дома №3/5 по улице Ленина Александра, чья квартира находится на той же лестничной клетке, что и квартира, где организован собачий питомник. Хозяйка зверинца Татьяна даже не скрывает того, что занимается разведением породистых животных. На сайте ее питомника под названием «Дом корги» его адрес так и значится: Ленина, 3/5, даже номер квартиры указан.

- Лай стоит до самого утра, в подъезде постоянно грязь и вонь, скапливается шерсть, – говорит Александра. - Когда она идет на прогулку с собаками, часть из них на поводке, другие – без. Они бегают, прыгают на людей, вроде как играючи, но например, дети таких игр очень боятся. К тому же между собой они грызутся. Моя собака их очень боится, мне приходится брать ее на руки, чтобы пройти мимо этой своры. По ночам они воют, лают, спать невозможно до самого утра, это просто ужас!

Уладить ситуацию миром у соседок не получается, потому что Саша считает, что это ненормально – устраивать в квартире питомник и наживаться на разведении собак за счет спокойствия соседей, которым все это очень мешает. Татьяна же уверена, что она не мешает ровным счетом никому, а ее собаки – воспитанные, добрые и интеллигентные, которые к тому же имеют титулы с разных выставок.

Короче говоря, с тех пор как Александра вместе с мужем въехала в квартиру и обнаружила, что по соседству с ней находится питомник, женщины то и дело между собой скандалили. Напряжение накалялось и в итоге на прошлой неделе словестный конфликт вылился в побоище.

- Подъезжаем с мужем к дому, открываю дверь, выхожу из машины и выпускаю свою собаку, – говорит девушка. - Не успеваю взять ее на руки, как в этот момент открывается дверь подъезда и выходит соседка со своей сворой. Ее корги начинают гонять мою по всему двору. Я бегу за ними, топаю на ее псин, какой-то щенок начинает прыгать на меня, я его отталкиваю ногой, на что соседка начинает орать, обзывать меня тварью и говорить, чтобы я не трогала ее собак. То есть ее собаки прыгают на меня и на мою, но защищаться от них я не имею права!

В следующее же мгновение Александра достает телефон и начинает снимать. То, что было потом – можете посмотреть на видео в телеграм канале Перископ Обнинска. Женщины начинают ругаться, собаки лают и защищают хозяйку, в какой-то момент одна из них прыгает на Александру, та ее отпихивает ногой, после чего Татьяна замахивается ногой на Сашу. Камера дергается и что происходило дальше становится непонятным. Следующее, что мы видим – Татьяна поднимает с земли свои очки, которые уронила во время потасовки. Женщины, выпустив пар, расходятся по домам.

Александра уверяет, что не делала ничего плохого, она лишь «топала и отпихивалась» от собак. А вот Татьяна заявила, что ее соседка – провокаторша и якобы она специально создала конфликт и сняла его на камеру.

- Я вышла из подъеда, со мной было 11 собак, - говорит Татьяна. - Восемь собак на поводках. Без поводков - трое: два трехмесячных щенка и одна пожилая собака Лакоста – ей 10 лет, она наш заслуженный пенсионер, отлично отдрессирована, участник цирковых представлений. Я делаю два шага из подъезда, и тут из машины выскакивает собачка Александры. Пугается моих и сломя голову бежит неизвестно куда. Александра бежит за ней и попутно сильно пинает моих - до кого достанет ногами. К тому же (этого нет в видео) она на ходу кричала своему мужу: «Ты это снимаешь?». Знаете, я очень боюсь этих людей, они меня толкают в подъезде когда никто не видит. А у меня мозговое заболевание – кружится голова, поэтому я всегда должна держаться за перила, а они нарочно меня от них отпихивают и бегут. Они мне периодически угрожают, собачку они эту завели недавно - взяли из приюта - и теперь постоянно кидают ее под ноги к моим, видимо, надеются, что мои собаки ее покусают и можно будет что-то предъявить. Но такого ни разу не было, они мирные, и никода не кусалини людей, ни собак, ни кошек.

Как она уверяет, в ходе конфликта пострадала та самая пожилая собачка Лакоста. По словам Татьяны, Александра ударом ноги травмировала ей ухо. Собственно поэтому на видео Татьяна так эмоционально и реагирует на то, что ее соседка «топает» на корги.

- Она на меня давила своим телефоном, кричала, сбоку подпирал ее муж, поэтому я махнула ногой в ее сторону, уже не понимая как защитить себя и собак. Она тут же перехватывает телефон в другую руку и бьет меня с огромной силой в лицо. Она разбила мне дорогостоящие очки от Prada, разбила мне нос, и теперь я с сотрясением лежу в больнице - через час после конфликта мне стало плохо, я ненадолго потеряла сознание, поэтому сама поехала в медпункт.

По словам Татьяны, заявление в полицию уже написано, адвокат нанят. Разбирательство будет по нескольким статьям: жестокое обращение с животными, порча имущества, публичное оскорбление, побои.

Александра же нас заверила – Татьяну она не трогала и никакого удара ей не наносила.

- Я физически не могла этого сделать, так как в одной руке у меня была собака, в другой – телефон, мне нечем было ее бить, - говорит Александра. – У Татьяны такая фишка – она все время перед всеми прикидывается больной. Я уже обращалась в полицию по поводу собак, тогда она тоже сразу «заболела» и вместо штрафа отделалась предупреждением.

В домовом чате мнения разделились. Часть соседей считает, что Татьяна – хорошая, спокойная женщина, да и ее собачки кроме умиления ничего не вызывают. Другие поддерживают Александру и тоже жалуются на вонь, шум и грязь в подъезде. Им тоже не нравится, что собаки выгуливаются без поводка и намордников, пугают детей просто одним своим количеством.

- Собаки действительно ее слушаются, когда она им что-то говорит, но хорошее поведение животных – не повод содержать их по 15 штук в квартире и доставлять проблемы соседям, - говорит еще одна жительница данного дома Елена. - Вы только посчитайте: более 10 собак, у каждого по четыре лапы, три раза в день они выходят на прогулку и каждый несет грязь в подъезд! И если летом еще ничего, то зимой, в слякоть, у нас просто кошмар! Сколько раз мы к ней обращались: раз держишь столько собак – следи за ними, но она не внемлет замечаниями и считает, что она за ними и без того хорошо следит.

В связи с этим, соседи просят через СМИ обратить внимание на ситуацию не только контролирующих органов, но и налоговой службы.

Татьяна же проверок не боится и говорит, что деятельность по разведению корги не облагается налогом, а что касается нахождения большого количества собак в квартире, то жилье у нее просторное и по квадратуре, положенной на одного пса, она тоже никаких норм не нарушает.

Татьяна, которая, по ее словам, лежит в больнице, намерена идти до конца – точнее в суд. У Александры тоже будет «ответочка».

- Если эта дама будет и дальше обманывать людей – говорит, что она лежит в больнице в то время как мы слышим ее голос из квартиры, как она орет на животных - то придется обращаться в прокуратуру для проверки всех ее «документов» из медучреждений, так как ее никто не избивал, - говорит Александра. - Ещё до этой ситуации соседи уже начали объединяться и активно обсуждать в домовом чате, что нужно предпринимать какие-то меры. Псарня надоела не только жителям нашего подъезда, но и остальным жителям дома, так как лай слышится во всем дворе. Видя ее нежелание идти на компромисс, мы будем вынуждены обращаться в соответствующие инстанции с коллективными заявлениями, - говорит девушка.

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