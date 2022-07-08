В Обнинске поймали таксиста, перевозившего пассажиров без путевого листа

В четверг, 7 июля, специалисты административно-технического контроля №2 вместе с сотрудниками ГИБДД провели в Обнинске рейд. Их цель - узнать, соблюдают ли городские таксисты правила перевозок.

В ходе проверки были остановлены восемь легковых такси. И почти все водители работали строго в рамках закона, кроме одного - шофер перевозил пассажиров и их багаж без путевого листа. Соответственно у него не было и отметки с прохождением предрейсового медицинского и технического осмотра.

С каждым водителем специалисты провели разъяснительные беседы и напомнили о том, что они обязаны соблюдать требования закона относительно перевозок.

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