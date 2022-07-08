Главная Новости Обнинск
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Выпускникам обнинского ИАТЭ вручили дипломы

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.07.2022 15:15 0 177
Выпускникам обнинского ИАТЭ вручили дипломы

В четверг, 7 июля, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось торжественное вручение дипломов. В этом году обнинский вуз выпустил 10 аспирантов, 72 магистра и 236 бакалавров. 

- Среди магистров 34 человека получили дипломы с отличием, а также грамоты об активном участии в творческой, спортивной и научной жизни вуза. Среди бакалавров красные дипломы и почетные грамоты получили 52 человека, - уточнили в ИАТЭ.

Выпускников в этот день поздравили мэр города Татьяна Леонова, вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова, руководство вуза, педагоги, а также родители и близкие друзья.

- Диплом НИЯУ МИФИ - это знак качества! А знания, умения и ценности, которые вы приобрели, учась в Обнинском институте атомной энергетики, помогут вам реализоваться в жизни. Вы пускаетесь с большое плаванье в непростой период, но именно сейчас вы нужны стране! Именно вам строить будущее нашей Родины, - сказала на вручении заместитель директора Татьяна Осипова.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.07.2022 15:15 0 177
Тэги: образование
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины приехать в Калугу
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет
Функциональные возможности смарт-часов

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru