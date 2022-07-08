Выпускникам обнинского ИАТЭ вручили дипломы

В четверг, 7 июля, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось торжественное вручение дипломов. В этом году обнинский вуз выпустил 10 аспирантов, 72 магистра и 236 бакалавров.

- Среди магистров 34 человека получили дипломы с отличием, а также грамоты об активном участии в творческой, спортивной и научной жизни вуза. Среди бакалавров красные дипломы и почетные грамоты получили 52 человека, - уточнили в ИАТЭ.

Выпускников в этот день поздравили мэр города Татьяна Леонова, вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова, руководство вуза, педагоги, а также родители и близкие друзья.

- Диплом НИЯУ МИФИ - это знак качества! А знания, умения и ценности, которые вы приобрели, учась в Обнинском институте атомной энергетики, помогут вам реализоваться в жизни. Вы пускаетесь с большое плаванье в непростой период, но именно сейчас вы нужны стране! Именно вам строить будущее нашей Родины, - сказала на вручении заместитель директора Татьяна Осипова.

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