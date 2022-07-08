В Обнинске утвердили новые границы Белкинской усадьбы

Губернатор Владислав Шапша в пятницу, 8 июля, провел рабочую встречу с начальником Управления по охране объектов культурного наследия Евгением Чудаковым.

По словам Евгения Евгеньевича, в Обнинске утверждены новые границы территории Усадьбы Белкино. Теперь в них вошел восточный пруд, на берегу которого очень любят отдыхать жители наукограда.

- Вхождение водоема в границы Усадьбы позволит избежать хаотичной застройки прибрежной территории, - резюмировал по итогу обсуждения Владислав Шапша.

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