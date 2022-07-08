В Малоярославецком районе сгорел частный дом

В четверг вечером, 7 июля, на улице Подольских Курсанов в селе Детчино Малоярославецкого района случилось ЧП – загорелся жилой частный дом.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС. В ликвидации огня участвовали восемь человек и две единицы спецтехники, после чего на место был направлен государственный пожарный инспектор.

Как сообщают в ГУ МЧС России по региону, обошлось без пострадавших.

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