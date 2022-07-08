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В Малоярославце появится площадка для стритбола

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.07.2022 13:02 0 237
В Малоярославце появится площадка для стритбола

В Малоярославце продолжается благоустройство общественных территорий. Как сообщили в четверг, 7 июля, в администрации города, в данный момент на улице Московской идут работы по обустройству молодежного парка для активного отдыха. Две площадки уже подготовлены, до конца месяца здесь сделают тротуар.

Кроме того, на днях была установлена современная уличная библиотека и освещение возле детской художественной школы им. А. Е. Куликов. 

- В скором времени в районе Александровского сада появится уличная площадка для стритбола! – подчеркнули в администрации. - Она уже подготовлена в асфальтовом покрытии, осталось обеспечить резиновое покрытие и установить ограждение!

В рамках благоустройства вокруг площадки высадили зеленые кусты.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 08.07.2022 13:02 0 237
Тэги: благоустройство спорт
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