На реке Протве в районе Обнинска снова массово погибла рыба

Очередная экологическая катастрофа в эти дни произошла на территории наукограда. Сообщения о загрязнении реки Протвы начали поступать от жителей еще пару дней назад, а в пятницу, 8 июля, граждане и вовсе ужаснулись масштабам трагедии – в реке массово погибла рыба.

Видео ЧП, снятое сегодня утром, в нашу редакцию прислал его автор Ян Зуев. По его словам, похожую печальную картину у берега Протвы он наблюдал в позапрошлом году, и тогда, как он отмечает, ситуация была еще хуже.

Минприроды Калужской области в свою очередь заявило, что сегодня на Протву отправились федеральные инспекторы из Росприроднадзора и Рыбоохраны. - Чтобы определить причины сброса, коллеги планируют отобрать пробы в водном объекте. Это необходимо как для оценки состояния реки, так и для установки причин гибели рыбы, - отметили в ведомстве.

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