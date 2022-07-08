В Жукове из-за урагана со вчерашнего дня нет света

Несколько жилых домов в разных районах города Жукова остались без электричества из-за ливня и ураганного ветра, который пронесся по территории Калужской области в четверг, 7 июля.

Так, например, жительница одного и частных домов на улице Ленина Светлана сообщила, что со вчерашнего дня, примерно с 17:00, у нее нет света.

- Причем на нашей улице электричество пропало частично. Например, в больнице и в магазине «Магнит» оно есть, работает и уличное освещение. А жители соседних частных домовладений все еще сидят без света.

Как рассказал нам глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко, из-за вчерашней грозы во многих населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в большинстве из них его уже восстановили. Шесть ремонтных бригад все еще продолжают работу. Как заверил Анатолий Владимирович, к обеду, или к концу рабочего дня электричество вернут и в остальные дома.

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