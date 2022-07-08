В Обнинске ураган повалил больше 15 деревьев
В четверг вечером, 7 июля, как и предупреждали синоптики, Обнинск накрыл сильный ливень и ураганный ветер. Из-за непогоды в разных районах города повалило порядка 15 деревьев, еще одно упало в Городском парке.
Как сообщили в администрации города, пострадавших от стихи нет.
- С дорог деревья были убраны оперативно, коммунальные службы и спасатели продолжают работу по уборке и распилу упавших деревьев, - отметили в мэрии.
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