В Обнинске ураган повалил больше 15 деревьев

В четверг вечером, 7 июля, как и предупреждали синоптики, Обнинск накрыл сильный ливень и ураганный ветер. Из-за непогоды в разных районах города повалило порядка 15 деревьев, еще одно упало в Городском парке.

Как сообщили в администрации города, пострадавших от стихи нет.

- С дорог деревья были убраны оперативно, коммунальные службы и спасатели продолжают работу по уборке и распилу упавших деревьев, - отметили в мэрии.

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