Жительница Малоярославецкого района украла у родственницы 50 тысяч рублей

К полицейским Малоярославецкого района обратилась местная жительница, которая заявила о краже 50 тысяч рублей – кто-то стащил деньги, которые она прятала в своем диване. По ее словам, на днях она собиралась пойти в магазин и открыла диван, чтобы достать несколько купюр из своего тайника, но их там не оказалось.

Как выяснили полицейские, к хищению «заначки» могла быть причастна родственница потерпевшей, которая накануне была у нее в гостях. Добродушная хозяйка пошла на кухню наливать чай, оставив гостью в комнате, и та заметила импровизированный тайник. Достав оттуда деньги, и, посидев еще какое-то время, она спокойно ушла.

Позже женщина призналась полицейским, что деньги она потратила на личные нужды. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

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