В Обнинске 17 июля пройдет бесплатный велоквест

Клуб «ВелоОбнинск» приглашает горожан принять участие в велоквесте, который пройдет в воскресенье, 17 июля.

Участников ждут семь увлекательных заданий и множество головоломок, которые предстоит разгадать, колеся по улицам наукограда. В команде должно быть не более пяти человек, можно участвовать с детьми. Примерный километраж – 17 км.

- Старт в 11:00. Брифинг в 10:30 на площади у «Триумф Плазы». Предварительно необходимо зарегистрировать команду на сайте движка timetobike.ru. Задания будут выдаваться через него (письма о регистрации могут попадать в спам). Участие бесплатное, - подчеркивают организаторы.

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