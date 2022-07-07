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В Малоярославце обновят девять котельных и 2,6 километра теплосетей

Диана Коршикова
Опубликовано: 07.07.2022 16:43 0 299
В Малоярославце обновят девять котельных и 2,6 километра теплосетей

В четверг, 7 июля, губернатор Владислав Шапша сообщил о том, проект модернизации теплоснабжающего комплекса Малоярославца на условиях концессии получил поддержку Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. 

- На реализацию проекта потребуется 598,4 миллиона рублей. Часть средств получим через Фонд национального благосостояния, 300 миллионов рублей – это областной бюджет, остальное – средства инвестора, - уточнил глава региона.

На эти деньги планируют обновить девять из 12 газовых котельных и почти 2,6 километров тепловых сетей, которые на сегодняшний день уже износились. 

- В той части проекта, где будут привлечены средства ФНБ, концессионер обязуется построить и реконструировать семь котельных, привести в порядок все изношенные сети. Еще две котельные инвестор модернизирует без участия федеральных средств. В результате повысится надежность теплоснабжения более 80% жителей Малоярославца, - добавил Владислав Шапша.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 07.07.2022 16:43 0 299
Тэги: жкх
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