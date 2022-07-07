Обнинск в этом году получит еще 20 новых автобусов

Как сообщил в четврег, 7 июля, губернатор Владислав Шапша, два инфраструктурных проекта Калужской области получили поддержку Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Один из них касается закупки городского транспорта для наукограда.

По словам главы региона, на заседании штаба было одобрено дополнительное финансирование в размере 231 миллионов рублей по инфраструктурному кредиту на модернизацию транспортной инфраструктуры в Обнинске.

- Это позволит до конца года приобрести ещё 20 автобусов. 46 из 72 уже поступили, - подчеркнул Шапша.

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