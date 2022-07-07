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Одаренным детям из Обнинска вручили городские премии

Диана Коршикова
Опубликовано: 07.07.2022 16:23 0 358
Одаренным детям из Обнинска вручили городские премии

В четверг, 7 июля, в администрации Обнинска прошло чествование детей, добившихся больших результатов в области спорта, образования, культуры и искусства. В этом году обладателями городской премии стали 56 ребят. Двадцать из них отличное проявили себя в науке и образовании, 23 – показали высокие результаты в спорте, 13 – в культуре.

- Сегодня вам вручают свидетельства, подтверждающие, что вы стали лауреатами Обнинской городской премии. Вы — элита культурной молодежи наукограда, лучшие из лучших. Гордитесь собой и, главное — оставайтесь благодарны вашим любимым педагогам и родителям, - сказал, поздравляя ребят, председатель Горсобрания Геннадий Артемьев.  

Каждый год обнинские депутаты ведут жаркие дискуссию: во-первых о сумме награды, которую, разумеется, всегда хочется сделать повыше. А во-вторых, о Положении о самой премии: достижения какого уровня, на каких соревнованиях и конкурсах стоит учитывать. Как отмечают сами народные избранники, с каждым годом число заявок на получение премий растет.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 07.07.2022 16:23 0 358
Тэги: общество дети
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