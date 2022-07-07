В Обнинске дети пугают водителей, перебегая дорогу в самых неожиданных местах

В нашу редакцию обратился житель наукограда - водитель со стажем Алексей, который через СМИ попросил обратиться к обнинским родителям с одной просьбой: научить своих детей правильно переходить дорогу!

Дело в том, что на днях на улице Энгельса мужчина едва не сбил маленьких детей – мальчика и девочку лет 6-7. Они прошмыгнули через ограждение и резко, не глядя, начали перебегать проезжую часть прямо перед движущимися машинами.

- Вместо того, чтобы пройти 50 метров до ближайшего светофора и спокойно перейти дорогу по «зебре», дети в неположенном месте перепрыгнули через ограждение и напугали водителей, которые были вынуждены экстренно тормозить, - рассказывает Алексей.

В связи с этим он просит всех обнинских родителей провести профилактические беседы со своими чадами и рассказать им о правилах дорожного движения, чтобы те уяснили, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а не там и где им вздумается!

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