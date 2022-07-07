Обнинские лыжероллеры вернулись с Кубка России с золотом и бронзой

В прошедшие выходные в Рязанской области прошел третий этап Кубка России по лыжероллерам. На нем достойно выступили и представители Калужской области.

В программе соревнований были: гонка свободным стилем с раздельным стартом на 13,2 км у женщин и юниорок и 19,8 км - у мужчин и юниоров. Также спортсмены состязались в 150-метровом суперспринте свободным стилем.

Как сообщили в четверг, 7 июля, в Федерации лыжных гонок Калужской области, на соревнованиях отлично выступили представители обнинской спортшколы «Квант». С победой в наукоград вернулся Антон Пшеничный, а Андрей Смирнов привез бронзовую медаль.

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