В Обнинске ушел из жизни детский хирург Валерий Каракулов
В среду, 6 июля, пресс-служба клинической больницы №8 ФМБА России сообщила печальную новость – ушел из жизни детский хирург Валерий Каракулов, проработавший в больнице города больше 40 лет.
- Врач высшей квалификационной категории детской поликлиники, он обладал хорошей оперативной техникой при хирургических, урологических и онкологических заболеваниях, на хирургическом приеме одновременно выполнял функции ортопеда-травматолога, - отметили в КБ-8.
Как вспоминают коллеги, Валерий Кузьмич умел найти подход к каждому юному пациенту, он провел сотни плановых и экстренных операций.
Прощание состоится в субботу, 9 июля, в 8:30 в здании городского морга (Пионерский проезд, 10)
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