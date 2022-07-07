В Обнинске иномарка столкнулась с мотоциклом

В среду вечером, 6 июля, на улице Красных Зорь в городе Обнинске произошло ДТП.

Автомобиль «Киа Рио» столкнулся с мотоциклом «Сузуки». Как сообщают в ГУ МЧС по Калужской области, в результате происшествия есть пострадавшие.

На месте аварии работали спасатели, а также патруль ГИБДД, медики оказали оперативную помощь. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы спецтехники.

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