Жительница Боровского района с помощью соцконтракта купила барашка и шесть овец

У жительницы Боровского района Оксаны Беженар была мечта – сделать так, чтобы ее дети могли есть только экологически чистые продукты, поэтому женщина завела хозяйство и недавно сумела его расширить, заключив социальный контракт.

С помощью государственных денег она приобрела еще одного барашка и шесть овец. В будущем женщина хочет завести побольше коз. Животноводство позволяет обеспечивать семью свежим молоком и сыром, на столе всегда есть яйца и мясо.

Как напомнили в четверг, 7 июля, в правительстве Калужской области, по поручению президента страны с этого месяца единовременные выплаты по соцконтракту были увеличены на 100 тысяч рублей.

- Договор с органами соцзащиты могут заключить малоимущие граждане и семьи. Теперь индивидуальные предприниматели получат до 350 тысяч рублей, а владельцы личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч, - уточняют в правительстве региона.

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