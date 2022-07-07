В день Петра и Февронии обнинские семьи наградят за любовь и верность

Восьмого июля в России будут отмечать День семьи, любви и верности. По такому случаю в наукограде пройдет ряд праздничных мероприятий, и, уже по сложившейся традиции, в городе проведут церемонию награждения семей «За любовь и верность».

Так, 8 июля в 16:00, у памятника Петру и Февронии (ул. Энгельса, 14) начнется городской праздник «Венец всех ценностей семьи», в рамках которого состоится торжественное награждение семей. Для гостей будет работать экспозиция комикса «Сказ о Петре и Февронии», откроется выставка картин в технике алмазной мозаики «Семья. Любовь. Муза». Не обойдется и без флэшмоба «Эстафета добра», который проведут вместе с зоозащитным центром «Новый ковчег» - братьям нашим меньшим тоже нужна семья!

Праздничные мероприятия будут проходить и на других площадках города. ДК ФЭИ в 16:00 проведет «семейный пленэр». А девятого июля в парке «Усадьба Белкино» с 11:00 до 19:00 будет работать выставка-ярмарка «Любовь, семья и творчество», в 17:00 - праздничный концерт. Также 9 июля в Музее истории города в 12:00 пройдет лекция «И слава блаженных супругов не меркнет!». В Городском парке в этот день в 16:00 состоится концерт, а в 18:00 – танцевальный вечер под музыку духово оркестра.

Центральная детская библиотека 8 июля проведет литературно-познавательное занятие, устроит мастер-класс по созданию ромашки и покажет мультик о святых Петре и Февронии. Также тематические мероприятия пройдут и в других библиотеках города.

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