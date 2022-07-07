Жителю Малоярославца в ходе уличной драки сломали челюсть

На днях вечером компания друзей прогуливалась по одной из улиц Малоярославца. Навстречу им шла другая компания, и по какой-то причине спокойно разойтись на одной улице граждане не смогли - между двумя мужчинами произошла словестная разборка, а потом началась и рукопашная. В результате один из них ударил молодого человека кулаком в лицо, на чем собственно компании и разошлись.

Однако придя домой, парень, получивший удар, почувствовал острую боль и сразу же обратился в больницу. Медики установили – у пострадавшего двусторонний перелом нижней челюсти.

Полиция уже установила подозреваемого, а тот признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.

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