В Боровском районе открыли новую спортплощадку

В селе Совхоз Боровский в Боровском районе построили универсальную спортивную площадку. Именно она в 2021 году стала победителем голосования среди жителей по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в среду, 6 июля, в администрации Боровского района, теперь у юных спортсменов появилась возможность тренироваться на благоустроенной территории. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, теннис и волейбол.

- Спортивная площадка позволит привлечь детей и подростков к занятиям спортом, - уверены власти.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.