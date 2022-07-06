Обнинские невесты предпочитают женихов помоложе

В ЗАГСе наукограда подвели итоги первого полугодия. Как рассказала нам в среду, 6 июля, заведующая Лидия Синецкина, ее сотрудники отметили один интересный факт: в Обнинске стали чаще регистрировать браки, когда женщина старше мужчины на год, или вообще лет на 13-15!

- В июне, например, из 93 браков 35 – когда женщина старше своего супруга, - уточнила Синецкина.

Всего за первые шесть месяцев в наукограде поженились 362 влюбленные пары.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.