В Малоярославецком районе поймали серийного велосипедного вора

Как минимум шесть жителей Малоярославецкого района обратились в полицию после того, как из подъездов были украдены их велосипеды. И каждый раз двухколесный транспорт исчезал при одних и тех же обстоятельствах - накануне вечером владельцы оставили свои велосипеды на лестничной клетке рядом с квартирами, а на утро их уже не было.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель, который ранее уже был судим. Молодой человек признался, что совершал кражи, чтобы поправить свое печальное материальное положение. Парень специально гулял по дворам и заходил в подъезды в поисках велосипедов, после чего срезал трос-замок и вместе с «добычей» покидал место происшествия. Всего таким образом он похитил 6 велосипедов, каждый из которых был стоимостью от 13 до 60 тысяч рублей.

Молодого человека заключили под стражу, его проверяют на причастностью к аналогичным кражам.

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