«Мышка - за кошкой, кошка – за Жучкой»: жительница Обнинска сняла на камеру необычную охоту

Во вторник, 5 июля, жительница наукограда Дарья возвращалась с работы домой, и, проходя по аллее на улице Звездной, увидела забавную картину.

Дворовый кот игрался с мышкой, но той каким-то чудом удалось вырваться и быстро спрятаться под деревом, слившись с местностью. Кот ходил кругом и искал упущенную добычу, а мышка, затаившись и едва дыша, наблюдала за его поисками. В этот момент на аллее появился большой хозяйский пес, и кот-охотник испугавшись, что сам вот-вот превратиться в добычу, затаился по соседству с мышкой, наблюдая уже за действиями собаки.

В итоге, несколько минут мышка пряталась от кота, кот – от пса, а пес, так и не заметив эту компанию, мирно пробежался по траве и ушел вслед за хозяином. Судьба мышки осталась неизвестной.

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