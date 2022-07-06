Жители Обнинска больше не любят Вероник, Арин и Юль

За первые шесть месяцев 2022 года в наукограде родилось 571 малышей.

Как сообщила нам в среду, 6 июля, заведующая отделом ЗАГС города Обнинска Лидия Синецкина, жители наукограда, называя детей, отдавали предпочтение следующим именам - Мария, София и Александр.

А вот популярность среди таких имен как Валентин, Илья, Лев, Константин и Алексей снизилась. Также обнинцы стали реже называть девочек Вероникой, Ариной, Ксенией, Надеждой, Ольгой и Юлией.

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