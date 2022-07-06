Помощник водителя мусоровоза погиб в Калужской области

В понедельник, 4 июля, в селе Ворсино Боровского района произошла трагедия. На распределительном центре одного из магазинов погиб помощник водителя мусоровоза. Во время работы по вывозу мусора, подъёмный механизм бункера накопителя закрылся, в результате чего мужчина получил травмы головы, не совместимые с жизнью. Он погиб на месте.

Как сообщают в Следственном комитете РФ по Калужской области, по данному факту проводится проверка. Сотрудники СК опросили очевидцев, а также изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения и необходимую документацию предприятия, где числился погибший.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

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